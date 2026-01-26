Поклонники раскритиковали нового кандидата на роль Джеймса Бонда

Одной из самых обсуждаемых и спорных кандидатур на роль Джеймса Бонда стал 28-летний австралийский актер Джейкоб Элорди. Слухи о его возможном участии в перезапуске франшизы вспыхнули с новой силой после сообщений о его встрече с режиссером Дени Вильневым, который, по мнению многих инсайдеров, может возглавить работу над новым фильмом.