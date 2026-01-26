Поклонники раскритиковали нового кандидата на роль Джеймса Бонда

Одной из самых обсуждаемых и спорных кандидатур на роль Джеймса Бонда стал 28-летний австралийский актер Джейкоб Элорди. Слухи о его возможном участии в перезапуске франшизы вспыхнули с новой силой после сообщений о его встрече с режиссером Дени Вильневым, который, по мнению многих инсайдеров, может возглавить работу над новым фильмом.
Реакция поклонников оказалась неоднозначной и вызвала бурные дискуссии в социальных сетях. Одним из главных аргументов критиков стал физический параметр актера: рост Элорди составляет 197 сантиметров, что чересчур много. Фанаты полагают, что это не соответствует классическому образу «незаметного» шпиона и будет смотреться в кадре слишком громоздко.
Кроме того, многие указывают на происхождение актера — Джейкоб австралиец, в то время как канонический Бонд всегда должен быть британцем, хотя в истории франшизы уже были исключения.
Ранее Джейкоб Элорди рассказал, что испытал настоящую химию на съемочной площадке с Марго Робби.