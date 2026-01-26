Эмбер Херд откровенно рассказала о последствиях развода с Джонни Деппом

История развода Эмбер Херд и Джонни Деппа остается одной из самых резонансных тем современного Голливуда. Недавно актриса впервые высказалась по поводу отношений с актером на кинофестивале Sundance на премьере документальной ленты «Замалчивание», ставшей ее исповедью.
«Это не обо мне. Я потеряла способность говорить. Я здесь не для того, чтобы рассказывать свою историю. На самом деле я больше не хочу использовать свой голос. В этом и проблема», — заявила Херд.
В фильме она коснулась темы проигранного иска, по которому изначально должна была выплатить бывшему мужу 10 миллионов долларов (позже сумма была снижена до 1 миллиона в рамках мирового соглашения). Эмбер отметила, что ее случай — это не просто частная драма, а тревожный прецедент, отражающий глобальные трудности, с которыми сталкиваются женщины при попытке защитить свои права.
«То, что произошло со мной, — это усиленная версия того, через что проходят многие женщины. Замалчивание раскрывает глобальную закономерность: когда женщины высказываются, влиятельные системы пытаются их дискредитировать и наказать», — добавила Херд.