Директор Марии Ароновой опровергла слухи о болезни актрисы

Директор артистки уточнила, что Аронова только вчера вернулась в Москву из большого тура по Уралу, а уже во вторник сыграет в Санкт-Петербурге. «Сегодня она играет “Мадмуазель Нитуш”. Длинный спектакль, три акта, два антракта», — рассказала представительница актрисы.