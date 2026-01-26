Директор Марии Ароновой опровергла слухи о болезни актрисы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Актриса Мария Аронова не обращалась к врачам из-за плохого состояния, она чувствует себя хорошо и продолжает творческую деятельность. Об этом ТАСС сообщила директор артистки Наталья Дмитрюкова.
«С ней все в порядке. Это слухи», — сказала собеседница агентства.
Директор артистки уточнила, что Аронова только вчера вернулась в Москву из большого тура по Уралу, а уже во вторник сыграет в Санкт-Петербурге. «Сегодня она играет “Мадмуазель Нитуш”. Длинный спектакль, три акта, два антракта», — рассказала представительница актрисы.
Ранее в СМИ появилась информация, якобы у Ароновой обнаружили воспаление пищевода и стеатогепатит.