Директор Марии Ароновой опровергла слухи о болезни актрисы

Артистка чувствует себя хорошо и продолжает творческую деятельность, сообщила Наталья Дмитрюкова
Мария Аронова
Мария Аронова

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Актриса Мария Аронова не обращалась к врачам из-за плохого состояния, она чувствует себя хорошо и продолжает творческую деятельность. Об этом ТАСС сообщила директор артистки Наталья Дмитрюкова.

«С ней все в порядке. Это слухи», — сказала собеседница агентства.

Директор артистки уточнила, что Аронова только вчера вернулась в Москву из большого тура по Уралу, а уже во вторник сыграет в Санкт-Петербурге. «Сегодня она играет “Мадмуазель Нитуш”. Длинный спектакль, три акта, два антракта», — рассказала представительница актрисы.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы у Ароновой обнаружили воспаление пищевода и стеатогепатит.