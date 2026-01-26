Звезда «Бумера» приехал к бывшей жене, чтобы поздравить сына с днем рождения

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин приехал к бывшей жене, чтобы поздравить сына с 10-летием. Экс-супруги с утра разбудили именинника, придя к нему в комнату с тортом. Пиар-менеджер Анна Мерзликина поделилась кадрами с дня рождения мальчика в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Макарий. 10 лет», — написал артист, посвятив пост сыну в соцсети.
Бизнесвумен родила четверых детей от артиста. У них двое сыновей и две дочери: 19-летний Федор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и 10-летний Макар.
Ранее экс-жена Мерзликина опубликовала редкое фото с их первенцем.