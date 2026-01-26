Марк Богатырев уехал с сыном на горнолыжный курорт после развода с Арнтгольц

Актер Марк Богатырев уехал с сыном на горнолыжный курорт после развода с его матерью Татьяной Арнтгольц. Звезда «Кухни» отметил, что они открыли сезон в «Сорочанах». Он опубликовал фото с подросшим Данилой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Мальчику в феврале исполнится пять лет.
Брак артистов был официально расторгнут 11 декабря 2025 года. По данным СМИ, инициатором стал Богатырев, он подал заявление в мировой суд. За день до того, как информация о расставании пары попала в прессу, актер разместил в личном блоге загадочный пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его образным текстом о переменах и неизбежном будущем.
