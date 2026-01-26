«Красивый парень»: в сети восхитились внешностью сына Климовой и Петренко

Подписчики знаменитости удивились внешностью сына артистки. «Какой красавец подсушенный», «Красивый парень, статный. Неудивительно, прекрасные гены», «У прекрасных родителей шикарный сын», «Катя, вам верят, что это сын, а не бойфренд?», «Зачем врать, что вы его мама? Вы же его старшая сестра», «Корнея случайно не принимали за вашего мужа?» — интересовались комментаторы.