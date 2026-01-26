Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины

Ранее Олеся Железняк заявила, что ей отказали в главной роли в проекте из-за поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине. По ее словам, она потеряла роль из-за коллеги, отказавшейся играть с ней из-за политической позиции. Железняк не стала называть картину, о которой идет речь. Артистка добавила, что сначала обижалась на актера, но позже отпустила ситуацию. Железняк отметила, что не получает выгоды от того, что поддерживает проведение СВО на Украине.