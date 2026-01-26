Ричмонд
Фильм «Горничная» возглавил кинопрокат в России за выходные

Второе место заняла комедия «Чебурашка 2»

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американский психологический триллер «Горничная» режиссера Пола Фига стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 214,6 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 января.

Фильм повествует о девушке, которая мечтает начать жизнь с чистого листа и принимает работу горничной в особняке семьи Винчестер. Роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Индиана Эль, Алайна Сердженер, Арабелла Оливия Кларк и другие.

Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

На втором месте — российская комедия «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко, собравшая 201,2 млн рублей за выходные. Сюжет повествует о подростковых конфликтах между повзрослевшим Чебурашкой и Геной, а также о попытках спасти дом Гены от сноса под парк развлечений, куда Чебурашка сбегает с детьми, ища приключений, но попадая в опасные ситуации, пока взрослые ищут их и учатся взаимопониманию. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова и другие.

Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»
Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Третье место занял фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» режиссера Кристофа Гана, собравший 195,2 млн рублей. Фильм рассказывает о Джеймсе, который, получив загадочное письмо, отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит. Роли в фильме исполнили Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин и другие.