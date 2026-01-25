Актер Андрей Соколов сообщил о смерти матери

«Единственный человек на свете, который тебя любит, — это мама. Бескорыстно, искренне, молча… Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем… Страшное слово — никогда. Никогда больше не услышать, не поговорить, не прикоснуться… Больше никогда…» — заявил артист.