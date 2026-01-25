Ричмонд
Актер Андрей Соколов сообщил о смерти матери

Матери актера был 91 год
Андрей Соколов
Андрей СоколовИсточник: Алексей Молчановский

Народный артист России Андрей Соколов сообщил, что его мать умерла. Любови Соколовой не стало 24 января на 92-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

«Единственный человек на свете, который тебя любит, — это мама. Бескорыстно, искренне, молча… Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем… Страшное слово — никогда. Никогда больше не услышать, не поговорить, не прикоснуться… Больше никогда…» — заявил артист.

Соколов поблагодарил мать за любовь, а также призвал всех беречь родителей. В комментариях поклонники, коллеги и друзья передали искренние соболезнования Соколову. Среди них Игорь Николаев, Игорь Крутой, Елена Ксенофонтова, Екатерина Соломатина, Глафира Тарханова.

Андрей Соколов получил наибольшую известность по главной роли в фильме режиссера Василия Пичула «Маленькая Вера». Его называли первым секс-символом «перестройки».