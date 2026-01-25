Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Натали Портман кардинально сменила имидж и показала результат

Актриса перекрасилась в холодный блонд
Кадр из фильма «Галеристка»
Кадр из фильма «Галеристка»

Актриса Натали Портман кардинально сменила имидж и показала результат. Об этом сообщает Vanitу Fair. 44-летняя Портман перекрасилась в холодный блонд специально для съемок в триллере «Галеристка».

В ролях, помимо Портман, также Дженна Ортега, Зак Галифианакис, Кэтрин Зета-Джонс и другие.

В июне Натали Портман засняли на свидании с французским музыкантом Танги Дестейблом в Париже. Актриса была одета в белый топ, джинсовую юбку и черный пиджак. Ее бойфренд предпочел джинсовую куртку, темную рубашку и брюки. За собой он тащил по улице чемодан. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки.

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле 2023 года и только в феврале процесс официально завершился. У бывших супругов есть дочь Амалия Мильпье-Портман и сын Алеф Мильпье-Портман.