Натали Портман кардинально сменила имидж и показала результат

В июне Натали Портман засняли на свидании с французским музыкантом Танги Дестейблом в Париже. Актриса была одета в белый топ, джинсовую юбку и черный пиджак. Ее бойфренд предпочел джинсовую куртку, темную рубашку и брюки. За собой он тащил по улице чемодан. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки.