60-летняя Элизабет Херли выложила фото в купальнике

Актриса стояла в бассейне на фоне пляжа и океана
Элизабет Херли, фото: соцсети

Голливудская актриса и бизнесвумен Элизабет Херли снялась в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Херли позировала перед камерой в розовом крошечном бикини и солнцезащитных очках. 60-летняя актриса предстала перед фотографом с распущенными волосами и без косметики. Артистка с улыбкой на лице стояла в бассейне на фоне пляжа и океана.

В октябре Элизабет Херли снялась в крошечном голубом бикини и солнцезащитных очках. На одном из кадров она лежала на диване, подняв ногу. Актриса призналась, что хорошо выходит на снимках в купальнике благодаря своей растяжке.

«Мой секрет удачных фотографий в бикини? Растяжка! Если сомневаетесь, поднимите руки вверх или лягте для фото (и не забудьте про солнцезащитный крем)», — написала знаменитость.

Недавно Элизабет Херли снялась топлес. Она принимала ванну с пеной и лепестками. Голливудская актриса сидела с мокрыми распущенными волосами, повернувшись спиной к камере. Фото было сделано во время отдыха знаменитости на Мальдивах.