Директор звезды «Солдат» раскрыла состояние актера после новости о госпитализации

Директор Алексея Маклакова Анна в беседе с телеканалом «360» опровергла слухи о госпитализации актера. Представительница Маклакова назвала маразмом слухи о болезни артиста. Она уверила, что со звездой сериала «Солдаты» все хорошо.
«Уже какой раз печатают, что то зрение у него, то сердце. Я не знаю, что еще они придумают», — отметила директор актера.
24 января Telegram-канал Mash сообщил, что Алексея Маклакова якобы госпитализировали из-за проблем со зрением.
По информации источника, 63-летний актер якобы пожаловался на пелену в глазах и ореолы вокруг света по вечерам. Он сообщил медикам, что стало трудно читать сценарии и работать с мелким текстом. Mash утверждал, что актеру диагностировали осложненную катаракту.
Алексей Маклаков — российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Он приобрел широкую известность после выхода сериала «Солдаты», также он снимался в фильмах «ДМБ», «Елки», «Ночной дозор», «Майор Гром» и других. Его фильмография насчитывает более 110 проектов.