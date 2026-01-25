В Совфеде предложили создать «Чебурляндию»

Гибатдинов считает, что нужно сделать российский парк развлечений с героями отечественных мультфильмов – Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни-Пухом, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», героями «Простоквашино» и прочее. Он уверен, что подобные проекты способны конкурировать с западными франшизами.