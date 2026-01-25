Ричмонд
Зендая рассказала о работе с женихом: «Помогает расслабиться»

Актриса также рассказала, что хочет с возлюбленным спокойно заниматься обычными делами
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Зендая рассказала в интервью таблоиду Daily Mirror о работе со своим женихом и коллегой Томом Холландом.

«Честно говоря, я понимаю, что людям это может показаться неловким, но на съемочной площадке он невероятно успокаивает и помогает расслабиться не только мне, но и всем, с кем он работает. Возможно, я немного предвзята, но он не только мой любимый человек, он также мой любимый коллега», — заявила актриса.

Зендая призналась, что они не хотят прятаться от общественности, но им приходится делать это, потому что они, как и все люди, хотят спокойно заниматься обычными делами.

«Вы должны смириться с тем, что в определенной степени некоторые аспекты вашей личной жизни будут вне вашего контроля. Но те части, которые находятся под нашим контролем, мы яростно защищаем», — объяснила она.

В декабре Зендаю заподозрили в беременности. Снимок был опубликован братом актера Тома Холланда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. На фото Зендая и Холланд позировали с родителями артиста после похода на концерт The Traitors: Live Experience в Лондоне.

Некоторые интернет-пользователи заметили, что актриса вышла на публику в мешковатой одежде. Кроме того, фанаты обратили внимание, что звезда якобы прикрывает живот сумкой. В сети также появилось фото, на котором Зендая в объемной одежде стоит с поклонницами.