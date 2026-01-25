51-летняя Пенелопа Крус снялась в юбке с перьями для глянца

В августе Пенелопа Крус и ее муж Хавьер Бардем посетили концерт рэпера Bad Bunny в Пуэрто-Рико. На видео, снятых гостями, актриса была запечатлена в черном боди с декольте, кружевной накидке в тон и голубых джинсах-клеш с ремнем Chanel. Муж артистки появился на мероприятии в белой рубашке, кепке и джинсовых шортах. В роликах супруги танцевали и подпевали исполнителю.