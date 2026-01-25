Ричмонд
51-летняя Пенелопа Крус снялась в юбке с перьями для глянца

Актриса стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine
Пенелопа Крус, фото: W Magazine
Пенелопа Крус, фото: W Magazine

Голливудская актриса Пенелопа Крус снялась в юбке с перьями. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

51-летняя Крус стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine. Актриса предстала на обложке в белой блузе с короткими рукавами, которая дополнила ярко-красную макси-юбку с перьями. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черной подводкой и помадой.

В октябре Пенелопа Крус стала одной из героинь выпуска испанского журнала ELLE. Актриса предстала на обложке с уложенными распущенными волосами и рваной челкой. Артистке также сделали макияж с черной подводкой и нюдовой помадой. Знаменитость была запечатлена в красном платке с изображением леопардов и топе в тон.

В августе Пенелопа Крус и ее муж Хавьер Бардем посетили концерт рэпера Bad Bunny в Пуэрто-Рико. На видео, снятых гостями, актриса была запечатлена в черном боди с декольте, кружевной накидке в тон и голубых джинсах-клеш с ремнем Chanel. Муж артистки появился на мероприятии в белой рубашке, кепке и джинсовых шортах. В роликах супруги танцевали и подпевали исполнителю.