Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Бурунов призвал мужчин не стыдиться слез

Актер считает, что в мужских слезах нет ничего постыдного
Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба
Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба

Актер Сергей Бурунов назвал некоторых женщин глупыми из-за критики мужских слез. Его цитирует издание Super. По словам Бурунова, мужчинам запрещают чувствовать, быть слабыми, плакать.

«Это только глупые женщины не любят. В мужских слезах нет ничего постыдного. Это и есть человечность, проявление силы, что ты перед человеком открываешься, что ты можешь перед ним заплакать, ты ему доверяешь», — заявил он.

До этого Сергей Бурунов рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Комментируй это», что обращался к психологу. По его словам, он раньше стеснялся обращаться за психологической помощью. Но позже актер понял, что посещение психотерапевта является «цивилизованным подходом».

Ранее Сергей Бурунов со сцены обратился к своей возлюбленной. 