Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Кинули как Долину»: вернувшийся в Россию актер потерял 20 млн рублей

Актер Романович потерял 20 млн рублей из-за мошенников
Сергей Романович на премьере сериала «Театральная зона», фото: пресс-служба
Сергей Романович на премьере сериала «Театральная зона», фото: пресс-служба

Актер Сергей Романович, звезда сериалов «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Ольга», признался, что потерял из-за мошенников 20 млн рублей. Его цитирует kp.ru.

По словам Романовича, сам он старается ответственно подходить к финансовым вопросам, однако его самого однажды обманули на 20 млн рублей.

«Это была история с инвестициями. Собирались люди, проекты, и потом, короче, куча мошенников. Как Долину меня кинули», — пожаловался он.

Некоторое время назад Романович жил в Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Америке. Он приезжал в Россию ненадолго и планировал обратно уехать в США.

Однако, как отмечал артист, он решил спонтанно купить дом и остался на родине. Актер взял жилье в ипотеку. На российский экран он вернулся в 2025 году в сериале «Дорогой родственник».