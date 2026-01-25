Ричмонд
DC Comics подала заявку на регистрацию в России эмблемы Бэтмена

РИА Новости: DC Comics подал в России заявку на регистрацию символа Бэтмена
Бэтмен
Бэтмен

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Популярный американский издатель комиксов DC Comics подал заявку на регистрацию товарного знака в виде эмблемы Бэтмена, следует из анализа РИА Новости данных Роспатента. Заявка была подана компанией в середине января.

Регистрируемый товарный знак является одним из наиболее узнаваемых логотипов супергероя: черная летучая мышь на желтом эллипсе.

В случае одобрения заявитель сможет использовать его при продаже игр, фильмов онлайн, программного обеспечения, косметики и зубных паст, ювелирных изделий, одежды, некоторых продуктов питания, включая йогурты и шоколад, безалкогольных напитков, а также в рекламе, при спонсорстве спортивных мероприятий и предоставлении образовательных и развлекательных услуг.