Слава Копейкин признался, что его постоянно путают с Никитой Кологривым

Слава Копейкин признался, что фанаты постоянно путают его с Никитой Кологривым, с которым он снимался в «Слове пацана» у Жоры Крыжовникова. 27‑летний актер признался в беседе с «КП», что не испытывает от этого негатива: напротив, он доволен, что за коллегу по цеху так радуются.
«Мне не дают об этом забыть люди, которые иногда со мной фотографируются и говорят: “Спасибо, Никита”. Я такой: “Пожалуйста, конечно”. Мне кажется, ну хорошо, человек порадовался. Пусть не за меня, за другого человека, но порадовался», — пояснил артист.
При этом Копейкин считает Кологривого более талантливым — едва ли найдется кто‑то, кто переплюнет Никиту в мастерстве, говорит он.
«Он самый талантливый артист этого мира. Вы все должны это понимать. Лучше Никиты Кологривого нет никого! Думаю, похожи только внешне, по характеру не могу сказать, мы не очень близко знакомы», — утверждает артист.