Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Слава Копейкин признался, что его постоянно путают с Никитой Кологривым

Актер признался, что не испытывает от этого негатива
Слава Копейкин на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Слава Копейкин на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Слава Копейкин признался, что фанаты постоянно путают его с Никитой Кологривым, с которым он снимался в «Слове пацана» у Жоры Крыжовникова. 27‑летний актер признался в беседе с «КП», что не испытывает от этого негатива: напротив, он доволен, что за коллегу по цеху так радуются.

«Мне не дают об этом забыть люди, которые иногда со мной фотографируются и говорят: “Спасибо, Никита”. Я такой: “Пожалуйста, конечно”. Мне кажется, ну хорошо, человек порадовался. Пусть не за меня, за другого человека, но порадовался», — пояснил артист.

Никита Кологривый, фото: пресс-служба
Никита Кологривый, фото: пресс-служба

При этом Копейкин считает Кологривого более талантливым — едва ли найдется кто‑то, кто переплюнет Никиту в мастерстве, говорит он.

«Он самый талантливый артист этого мира. Вы все должны это понимать. Лучше Никиты Кологривого нет никого! Думаю, похожи только внешне, по характеру не могу сказать, мы не очень близко знакомы», — утверждает артист.