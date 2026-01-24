Юрист рассказал, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова

Безруков в декабре 2025 года потребовал взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с Соболевской из-за продажи масок с его лицом. Во вторник Хамовнический суд Москвы запретил предпринимательнице продавать маски с изображением актера, обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов, а также решил взыскать с нее 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.