Причина смерти режиссера Олейникова пока не известна, заявила его дочь

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ».