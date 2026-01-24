Причина смерти режиссера Олейникова пока не известна, заявила его дочь

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Причина смерти режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова еще не известна, сообщила РИА Новости его дочь Дарья. Ранее в Академии российского телевидения сообщили, что Олейников умер в возрасте 60 лет.
«Причина еще не известна, ждем вскрытия», — сказала дочь Олейникова.
Она также отметила, что о времени и месте прощания будет известно позже.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ».
В разное время он руководил несколькими проектами на телеканале «Россия», а с марта 2006 по ноябрь 2012 года — генеральный продюсер телеканала «ТВЦ». В третьем сезоне телешоу Первого канала «Вечерний Ургант» выступал в качестве соведущего.
Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов — телесериал «Художник», в котором он выступил в качестве автора идеи и одного из сценаристов.