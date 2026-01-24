Ричмонд
Марго Робби в платье с глубоким декольте снялась для глянца

Актриса в оголяющем грудь платье снялась для обложки глянца
Марго Робби, фото: соцсети
Марго Робби, фото: соцсети

Актриса Марго Робби стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Робби позировала в черном оголяющем грудь платье на кровати. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. На других фото она позировала вместе с актером Джейкобом Элорди.

В сентябре Марго Робби удивила фанатов экстремальным похудением после родов. Актриса продемонстрировала фигуру на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие».

Она вышла на публику в «голом» платье из кристаллов с цветком на спине. Образ дополнили стринги, артистка при этом отказалась от бюстгальтера. Волосы ей уложили в аккуратный высокий пучок и сделали вечерний макияж с коралловой помадой.

Недавно журналисты Daily Mail обратили внимание, что в соцсетях появился тренд, где девушки стали зацикливаться на своем теле и пытаться похудеть нездоровыми способами после просмотра новых фотографий Марго Робби. Так, например, некоторые поклонницы актрисы выкладывают ролики, в которых сообщают, что теперь их рацион состоит из «воздуха или льда».

Ранее стало известно, что Джейкоб Элорди испытал настоящую химию на съемочной площадке с Марго Робби. 