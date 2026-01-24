Ричмонд
Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова госпитализировали

Алексей Маклаков был госпитализирован с осложненной катарактой
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков

Актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», был доставлен в стационар для обследования из-за резкого ухудшения зрения. 63-летнему артисту диагностировали осложненную катаракту, пишет Mash.

Маклаков жаловался на серьезные зрительные нарушения: пелену перед глазами, двоение и появление ореолов вокруг источников света в вечернее время. Эти симптомы критически затруднили его работу, в частности, чтение сценариев с мелким шрифтом.

Врачи провели комплексное обследование, включавшее расширение зрачков каплями, осмотр глазного дна и измерение внутриглазного давления. По результатам обследования не исключается необходимость проведения операции по замене хрусталика.

Напомним, Алексей Маклаков также известен по работам в фильмах «ДМБ», «Елки» и «Майор Гром».