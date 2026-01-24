88-летняя Джейн Фонда переживает за США: «Никогда такого не было»

Американская актриса, звезда «Барбареллы» Джейн Фонда, призналась, что переживает за США при текущем президенте Дональде Трампе. 88-летняя артистка высказалась в передаче «Вечернее шоу со Стивеном Колбертом».
«Никогда раньше такого не было. Сейчас все не так, как было в 40-х и 50-х годах. Авторитаризм проник в каждый уголок нашего правительства», — делится она.
Фонда обвинила власти США в похищении людей и депортации американских граждан. Она также напомнила об инциденте со стрельбой в Миннеаполисе.
«Они стреляют в людей. Они ослепляют людей. Происходят самые разные по-настоящему плохие вещи», — говорит актриса.
Она призвала американцев объединиться, чтобы бороться за свои права и свободы.
Недавно голливудский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в кинофраншизе «Мстители», раскритиковал президента США Дональда Трампа.