Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы

Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, сейчас ей 83 года. Наиболее известна по ролям в фильмах «Зеркало» (1974), «Собака на сене» (1978), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Только для сумасшедших» (1991).