Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, ее состояние «соответствует болезни», рассказала РИА Новости ее дочь Анна Терехова.
«Состояние здоровья соответствует этой болезни, мама под наблюдением врачей», — сообщила актриса.
Она также поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью, призвала поклонников чаще смотреть фильмы с участием матери, вспоминать спектакли, думать о ней «с добром и радостью».
«Хочу поблагодарить всех, кто любит маму, помнит ее работы. Мне пишет множество людей с пожеланиями здоровья, поздравлениями и прекрасными словами. Я все читаю маме, всегда обнимаю, когда просят обнять», — добавила дочь Тереховой.
Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, сейчас ей 83 года. Наиболее известна по ролям в фильмах «Зеркало» (1974), «Собака на сене» (1978), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Только для сумасшедших» (1991).