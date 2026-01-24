Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Актриса театра и кино Елена Торшина, наиболее известная ролью в телесериале «Моя прекрасная няня», умерла на 62-м году жизни. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».
«Годы жизни 06.11.1964 — 23.01.2026», — говорится на портале.
Торшина — советская и российская актриса театра и кино. Родилась 6 ноября 1964 года в Москве. Выпускница Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Играла в труппе театра «Содружества актеров Таганки», «Ведогонь-театр» и других коллективах. Первым проектом в кино стала комедия «Внимание: Ведьмы!» в 1990 году. Среди популярных киноработ актрисы — «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Молодожены» и другие проекты.