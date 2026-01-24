Умер режиссер и продюсер Александр Олейников

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссер, продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников умер на 61-м году жизни, сообщили в АРТ.
«Ушел из жизни член Академии российского телевидения с 2001 года, режиссер, сценарист, продюсер и ведущий Александр Олейников», — говорится в сообщении Академии в Telegram.
Отмечается, что Олейников ушел из жизни в возрасте 60 лет. В Академии российского телевидения подчеркнули, что Олейников был большим другом АРТ, проводил мастер-классы, участвовал в составах жюри разных конкурсов.
«Придя на телевидение в 20 лет, понял: это призвание. Он автор многих рейтинговых современных проектов на российском телевидении. Александра ценили и за рубежом, он несколько лет творил за границей, но вернулся — был предан своей стране», — говорится в сообщении.