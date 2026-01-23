Богомолов назвал своей главной целью развитие традиций психологического театра

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов намерен развивать традиции русского психологического театра на посту и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
23 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Ранее Школу-студию возглавлял заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет.
«Образование — важнейшее дело, от образования зависит то, каким будет и общество, и наше искусство. И я счастлив, что могу быть полезным в этой сфере. Школа-студия — великая институция. Основа основ. Вместе с большой командой Школы нам предстоит работать и развивать традиции русского психологического театра. И в этом я вижу главную цель. Воспитание профессионалов — глубоких, умных, всесторонне развитых актеров, менеджеров, художников, способных ответить на самые сложные вызовы современности, ответственных перед обществом и великими предшественниками», — сказал Богомолов.
Богомолов — режиссер театра и кино, драматург, поэт. С 2019 года является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, с 2024-го — Театра-сцены «Мельников». Ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.