Богомолов назвал своей главной целью развитие традиций психологического театра

«Образование — важнейшее дело, от образования зависит то, каким будет и общество, и наше искусство. И я счастлив, что могу быть полезным в этой сфере. Школа-студия — великая институция. Основа основ. Вместе с большой командой Школы нам предстоит работать и развивать традиции русского психологического театра. И в этом я вижу главную цель. Воспитание профессионалов — глубоких, умных, всесторонне развитых актеров, менеджеров, художников, способных ответить на самые сложные вызовы современности, ответственных перед обществом и великими предшественниками», — сказал Богомолов.