Звезда «Физрука» Анастасия Панина рассказала о распределении ролей в семье

Звезда сериалов «Физрук» и «Мистер Ноготь» Анастасия Панина приоткрыла завесу над своей личной жизнью. Актриса с 2009 года состоит в браке с коллегой — Владимиром Жеребцовым. В интервью WomanHit звезда поделилась принципами, на которых строится их семейный уклад.