Звезда «Физрука» Анастасия Панина рассказала о распределении ролей в семье

Актриса состоит в браке с 2009 года
Анастасия Панина на премьере фильма «Атель-матель», фото: пресс-служба
Анастасия Панина на премьере фильма «Атель-матель», фото: пресс-служба

Звезда сериалов «Физрук» и «Мистер Ноготь» Анастасия Панина приоткрыла завесу над своей личной жизнью. Актриса с 2009 года состоит в браке с коллегой — Владимиром Жеребцовым. В интервью WomanHit звезда поделилась принципами, на которых строится их семейный уклад.

«Конечно, мой мужчина берет на себя больше обязательств, это никогда не обсуждалось, просто решено негласно», — рассказала Панина.

При этом бытовые вопросы супруги решают без жестких рамок. Актриса отметила, что муж прекрасно готовит, но в их доме нет правил.

«Иногда можем собраться и куда‑то пойти поужинать. То есть нет такого, что кто‑то обязан встать у плиты. Все по обоюдному желанию, поэтому приготовление еды не превращается в мучительный процесс», — добавила она.

Напомним, что влюбленные познакомились в 2003 году в Театре имени Пушкина. Пара узаконила отношения в 2009-м, а в 2010-м у них родилась дочь Александра.

Ранее Анастасия Панина призналась, что улетела с дочерью из России.