Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кара Делевинь в прозрачном наряде попала в объектив папарацци

Супермодель Кара Делевинь в откровенном образе прогулялась по Лос-Анджелесу

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в прозрачном наряде прогулялась по Лос-Анджелесу и попала в объектив папарацци. Ее фото в откровенном образе публикует Daily Mail.

Кара Делевинь
Кара ДелевиньИсточник: Legion-Media.ru

33-летняя манекенщица привлекла внимание уличных фотографов черным платьем, декорированным кружевными вставками, которые демонстрировали ее тело. Поверх шелкового изделия она надела накидку с капюшоном из шифоновой ткани, сочетая ее с грубыми ботинками и кожаной перчаткой без пальцев.

Ранее изменившееся лицо Кары Делевинь смутило фанатов.