Стало известно о состоянии могилы Валентины Талызиной

Знаменитости не стало 21 июня 2025 года. Она дебютировала в кино в 1963 году, но активную кинокарьеру начала ближе к концу 60-х. Талызина вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи», «Большая перемена», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие артистка встретила на сцене Театра Моссовета, где служила на протяжении 67 лет.