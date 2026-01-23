Меган Маркл ведет секретные переговоры с Netflix о спасении своего шоу

Меган Маркл провела переговоры с Netflix о том, как она могла бы спасти свое шоу, «С любовью, Меган». Ранее сообщалось, что проект не продлили на третий сезон , однако в отчетах говорится, что в будущем возможны единичные праздничные выпуски.
Герцогиня Сассекская выпустила первый сезон своего шоу в марте 2025 года, всего за несколько недель до официального запуска своего лайфстайл-бренда As Ever. Вторая часть «С любовью, Меган», снятая в то же время, что и первая, вышла в августе. Затем был показан рождественский эпизод, который появился на Netflix 3 декабря.
По словам источника, шоу, в котором Меган, помимо прочего, готовила и занималась рукоделием, подошло к концу в своем нынешнем виде. Инсайдер также утверждает, что Маркл, скорее всего, посвятит свое время продвижению бренда As Ever, особенно в социальных сетях.
Он добавил: «Люди будут видеть в соцсетях Меган похожие рецепты и мастер-классы по приготовлению блюд для бренда, но в более компактном формате».
Решение о закрытии шоу было принято после того, как официальный отчет Netflix об охвате аудитории показал, что проект занял лишь 383-е место среди всех проектов Netflix. В первой половине 2025 года было всего 5,3 миллиона просмотров по всему миру.
Шоу «С любовью, Меган» не смогло попасть в топ-50 стриминговых чартов Luminate в США за период с 22 по 28 августа. Шоу, вышедшее 26 августа, посмотрели менее 1,11 миллиона человек.