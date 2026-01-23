Ричмонд
Иван Ургант сообщил, что впервые отправляется в тур по США и Канаде

Актер анонсировал первый тур по США и Канаде в апреле
Иван Ургант
Иван УргантИсточник: Алексей Молчановский

Программа «Живой Ургант» анонсировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свои дебютные выступления в США и Канаде. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

В рамках тура, уточняется в публикации, Иван Ургант планирует посетить Майами (4 апреля), Чикаго (9 апреля), Нью-Йорк и Торонто (11 и 12 апреля соответственно), а также Сиэтл (15 апреля), Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Билеты стартуют от $95 (чуть больше 7 тыс. рублей. — «Газета. Ru»)

«Полностью эстетик, совершенно аутстэндинг и невероятно дилайтфул», — говорится в посте.

Ранее Иван Ургант раскрыл тайну личной жизни отца.