Леонардо ДиКаприо отказался комментировать вирусное видео с церемонии «Золотой глобус 2026», которое мгновенно разошлось в сети и породило десятки мемов с участием актера. 11 января 2026 года во время церемонии звезда «Титаника» с кем-то эмоционально переговаривался в момент рекламной паузы.
Он также жестикулировал и улыбался. Случай попал на камеру и вскоре стал хитом в интернете.
«Я наблюдал за тобой в этот момент с К-pop. Ты выглядел так: “Это что… это кто? Это k-pop? Они?.. А, вот оно что!”. Мы смеялись. Типа: “Это кто вообще?” K-pop…» — говорил шепотом ДиКаприо, а в конце своей речи рассмеялся.
Многим стало интересно, кому были обращены эти слова. Однако ДиКаприо отказался уточнять. По предположениям, его собеседник просто не знал, что такое K-pop, и удивился вниманию, уделенному этому направлению.
«Это было адресовано другу, но, в конце концов, кто знает, хочет ли тот, с кем я разговаривал, чтобы я вообще упоминал его имя? Как говорит главный герой в “Истории Бронкса” — я не крыса», — ответил звезда фильма «Выживший».
После премии Тейяна Тейлор, коллега актера по фильму «Битва за битвой», призналась, что он разговаривал в этот момент с ней. Но потом отказалась от своих слов.
«Самое безумное в этой истории то, что я настолько вымоталась в тот день. Поэтому мне хочется сказать, что мы, возможно, говорили о KPop Demon Hunters, потому что я была так счастлива, когда они выиграли, ведь мои дети любят их. Так что я просто кайфовала, и, кажется, он застал меня за этим занятием», — высказалась актриса в беседе с изданием Access Hollywood.
Позже она добавила, что ДиКаприо, по всей видимости, не только с ней обсуждал фильм. Она отметила, что сама интересовалась у коллеги, с кем он там эмоционально говорит, потому что при общении с ней актер тоже использует похожие жесты.
«Я спросила: “С кем еще ты обсуждаешь эту тему?” Он даже не помнил, с кем разговаривает. Он такой: “Я даже не знаю”», — заключила Тейлор.
Напомним, анимационный фильм KPop Demon Hunters получил две награды на 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Он был признан лучшим анимационным фильмом. Также награду получили EJAE, Марк Сонненблик, Ido, 24 и Teddy, авторы песни Golden, ставшей саундтреком к картине.