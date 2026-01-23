Ричмонд
Эвелина Бледанс призналась, что ей нравится ездить в метро

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что хотела бы чаще ездить в метро
Эвелина Бледанс, фото: пресс-служба ТВ-3
Эвелина Бледанс, фото: пресс-служба ТВ-3

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что любит ездить в метро и не видит в этом ничего постыдного. Об этом она заявила в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Знаменитость отметила, что ей очень удобно ездить на подземном транспорте.

«Ты из точки “А” в точку “Б” доезжаешь быстрее, чем на машине в час пик. Конечно, бывает так, что люди узнают. Чаще всего мне улыбаются и машут, более смелые подходят сделать фото, но в целом нет какого-то агрессивного внимания или назойливости со стороны людей», — поделилась актриса.

Однако телеведущая призналась, что живет в пригороде, поэтому не сталкивается с необходимостью ездить в метро. Знаменитость пользуется подземным транспортом не так часто, как ей этого бы хотелось.

Звезда также подчеркнула, что сейчас метро выглядит намного презентабельнее, нежели 10 лет назад.

Ранее Эвелина Бледанс попала в ДТП по пути в Тюмень.