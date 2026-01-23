Пэрис Хилтон дала редкий комментарий о своих детях

В новом эксклюзивном интервью на премьере музыкального документального фильма Infinite Icon: A Visual Memoir 44-летняя Пэрис Хилтон рассказала о своих подрастающих детях. Звезда отметила, как здорово, что ее 3-летний сын Феникс Бэррон и 2-летняя дочь Лондон Мэрилин путешествуют с ней.
«Это самое лучшее, что может быть. Мои дети — мой мир, моя жизнь, — заявила Хилтон. — Я могу брать их с собой в свои приключения. И они оба очень любят музыку. Они так гордятся мной. Поэтому я чувствую себя по-настоящему классной мамой просто от того, что мои дети могут переживать все эмоции вместе со мной». Хилтон привела Феникса и Лондон на мировую премьеру своего нового документального фильма в Лос-Анджелесе 20 января. Брат и сестра были одеты в одинаковые розовые куртки-бомберы, которые гармонировали с роскошным розовым платьем их мамы.
Знаменитость также поделилась своей радостью по поводу того, что ее наследники, которых она воспитывает вместе с мужем, Картером Реумом, смогут увидеть историю ее жизни на большом экране.
«Этот фильм запечатлел такой особенный момент, когда они были совсем маленькими. Это нечто особенное, — призналась Пэрис. — Это то, что мы будем с любовью вспоминать и ценить всю оставшуюся жизнь».
Ранее Пэрис Хилтон пришла на премьеру в розовом «платье принцессы».