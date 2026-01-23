Звезда «А зори здесь тихие» показала фото из 2016 года: «Пик моей анорексии»

«Я только выпустилась из ВГИКа, совсем недавно прошла премьера моего главного фильма «А зори здесь тихие», я много снимаюсь, и это мое спасение. Оборачиваясь назад, понимаю, что на тот период пришелся мой пик анорексии. Помню, я пришла домой ночью, после службы, и, увидя свое отражение в зеркале, мне стало страшно, и я заплакала. Правда потом прошло еще несколько лет, как я смогла справиться с этим недугом, но тогда эта красивая девочка любила себя только суперхудой. Хотела бы я вернуться туда? Никогда», — поделилась артистка.