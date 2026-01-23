Ричмонд
Фото 83-летнего Харрисона Форда в облегающих шортах вызвали споры в сети

Артиста запечатлели во время велопрогулки в Калифорнии

Фото американского актера Харрисона Форда в облегающих шортах вызвали споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

Харрисон Форд
Харрисон ФордИсточник: Legion-Media.ru

83-летнего артиста запечатлели во время велопрогулки в Калифорнии. Он предстал перед камерой в облегающих черных шортах выше колена и серой кофте на молнии, надел солнцезащитные очки, перчатки и шлем.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. Так, часть юзеров раскритиковали внешность звезды: «Все мы стареем, это понятно, но то, как изменились некоторые люди, — это просто шок», «Мне 87, но мои ноги выглядят лучше, чем у него», «Выглядит как дохлая курица», «Победитель в конкурсе на самые костлявые колени».

В свою очередь, другие пользователи выразили артисту поддержку. «Я впечатлена его физической формой и мотивацией», «Для своего возраста он отлично выглядит», «Молодец, что старается поддерживать себя в форме», «Он лучший. Мне все равно, сколько ему лет», — заявили они.

Ранее Кристин Дэвис вспомнила, как волновалась перед встречей с Харрисоном Фордом.