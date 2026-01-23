«Простоквашино» (2026) — полнометражный фильм по мотивам сказочной повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» от режиссера Сарика Андреасяна. Главные роли исполнили Павел Прилучный и Лиза Моряк — они сыграли папу и маму Дяди Федора, а образ почтальона Печкина воплотил Иван Охлобыстин. Роль самого Дяди Федора досталась Роману Панкову, известному по фильму «Денискины рассказы». Голоса любимым персонажам подарили Антон Табаков (Матроскин), Павел Деревянко (Шарик) Дарья Блохина (Хватайка).
В центре сюжета городской мальчик Дядя Федор, который любит животных, но родители запрещают ему их заводить. Однажды он знакомится с котом Матроскиным, решает уйти из дома и вместе с новым другом отправляется в деревню Простоквашино. Там Дядя Федор обживает пустующий дом, заводит корову, учится вести хозяйство и встречает верного пса Шарика и местного почтальона Печкина.
В фильме интересен сюжет, но также привлекают внимание пейзажи. Расскажем, в каких локациях проходили съемки.
Локации, где снимали фильм «Простоквашино» (2026)
Съемки фильма начались в июне 2024 года. Снимали как в павильонах, так и в некоторых природных локациях. Рассмотрим их подробно.
Деревня Храброво, Подмосковье
Основная работа над фильмом развернулась в Подмосковье, где специально для съемок построили целое сельское поселение с нуля. Режиссер Сарик Андреасян объяснил, что готовые локации не подходили для «волшебного» образа Простоквашино, поэтому было решено создать все самостоятельно.
В Дмитровском муниципальном округе, в деревне Храброво, появилась масштабная площадка размером с шесть футбольных полей — одна из крупнейших в российском семейном кино.
Здесь построили:
дом Дяди Федора, где начинается его приключенческая жизнь;
уютную почту для Печкина;
жилище профессора Семина;
курятник для птиц;
огороды с забавными пугалами и многоэтажные скворечники.
Дизайнеры черпали вдохновение в русской архитектуре 1970–1980-х годов. Некоторые старинные дома привезли из Тверской области: их разобрали и заново собрали прямо на площадке.
Кинопарк «Москино»
Для городских сцен фильма использовалась площадка «Витебский вокзал» в Кинопарке «Москино». Здесь была создана декорация площадью 2,5 тыс. кв. м, точно воспроизводящая вид петербургского вокзала, с платформами, билетными кассами и характерными архитектурными деталями.
На этой площадке сняли сцены, где Дядя Федор вместе с Шариком спешат на поезд, а также моменты отъезда родителей мальчика в отпуск и их прибытия на вокзал в Сочи.
Интересные факты о съемках фильма «Простоквашино»
Съемочная команда уделяла большое внимание как атмосфере, так и уважению к оригинальному материалу Эдуарда Успенского. Во время работы над фильмом появилось несколько любопытных деталей.
Изначально режиссер рассматривал перенос сюжета в наши дни, но быстро отказался: в эпоху смартфонов и GPS история о мальчике, ушедшем из дома, выглядела бы неправдоподобно. Поэтому действие оставили в атмосфере 1970-х.
Создатели внимательно изучили книги Успенского, чтобы экранизировать сцены, вырезанные из советской анимации.
Сценарий мультфильма подвергся небольшим изменениям, но они органично вписались в фильм. Например, появились новые герои, такие как домработница профессора Семина.
Кота Матроскина озвучил Антон Табаков — сын Олега Табакова, чьим голосом говорил Матроскин в советском мультфильме. Это стало символической связью поколений и данью уважения классике.
Прежде чем стать 3D-персонажами, Матроскин, Шарик и Мурка существовали в виде плюшевых и картонных прототипов. Они выполняли роль «статистов», на которых настраивали свет и композицию кадра до появления финальных анимационных моделей.