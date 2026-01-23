В центре сюжета городской мальчик Дядя Федор, который любит животных, но родители запрещают ему их заводить. Однажды он знакомится с котом Матроскиным, решает уйти из дома и вместе с новым другом отправляется в деревню Простоквашино. Там Дядя Федор обживает пустующий дом, заводит корову, учится вести хозяйство и встречает верного пса Шарика и местного почтальона Печкина.