Звезда «Сладкой жизни» показала, как реально выглядит ее живот после родов

«Идеальная фигура в соцсетях — это дубли, ракурс, закатный свет и талант мужа. Живот был со мной всегда. Помню в летнем лагере, когда мне было лет 12, я была страстно влюблена в мальчика Лешу, но он сказал, что не полюбит меня из-за живота. Время прошло, не знаю, что стало с Алешей, а свой живот теперь я люблю сама. После родов он не восстановился, но, признаться честно, идеальным он не был никогда. Поэтому, выбирая между хлебом с маслом и кубиками, я уверенно выберу первое», — призналась знаменитость.