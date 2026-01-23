Звезда «Сладкой жизни» показала, как реально выглядит ее живот после родов

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова показала, как реально выглядит ее тело после родов. Актриса стала матерью почти два года назад, но живот еще не восстановился. Артистка отметила, что идеально она выглядит только на картинках в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а не в реальной жизни. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Идеальная фигура в соцсетях — это дубли, ракурс, закатный свет и талант мужа. Живот был со мной всегда. Помню в летнем лагере, когда мне было лет 12, я была страстно влюблена в мальчика Лешу, но он сказал, что не полюбит меня из-за живота. Время прошло, не знаю, что стало с Алешей, а свой живот теперь я люблю сама. После родов он не восстановился, но, признаться честно, идеальным он не был никогда. Поэтому, выбирая между хлебом с маслом и кубиками, я уверенно выберу первое», — призналась знаменитость.
Шумакова рассказывала, что избавиться от лишнего веса ей помогли правильные пищевые привычки и психологический настрой. Артистка ест, только если испытывает чувство голода. Она не ограничивает себя в выборе продуктов или блюд. По мнению знаменитости, из-за отсутствия запретов у нее не происходят срывы. А также актриса научилась принимать и любить себя в любом весе.
