Пола Томаса Андерсона номинировали на «Оскар» в лучшей режиссуре

Среди других известных работ Пола Тома Андерсона — фильмы «Магнолия», «Нефть» и «Мастер». Картины режиссера неоднократно получали престижные награды и номинации. Андерсон 11 раз номинировался на «Оскар», однако на пока статуэтку не получил.