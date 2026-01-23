Пола Томаса Андерсона номинировали на «Оскар» в лучшей режиссуре

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американский кинематографист Пол Томас Андерсон номинирован на премию «Оскар» за лучшую режиссуру с картиной «Битва за битвой», главную роль в которой исполнил Леонардо ДиКаприо, следует из трансляции объявления номинантов.
«В номинации “Лучшая режиссура” выдвинуты… Пол Томас Андерсон, “Битва за битвой”…», — сказали ведущие церемонии объявления номинантов.
Кроме того, в категории «Лучшая режиссура» на «Оскар» получили Хлоя Чжао («Гамнет»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Райан Куглер («Грешники»).
Тем не менее фильм «Нефть» принес «Оскары» исполнившему в нем главную роль британскому актеру Дэниелу Дэй-Льюису и оператору Роберту Элсвиту. Сам режиссер также является лауреатом призов Каннского кинофестиваля и BAFTA.
Очередная церемония вручения премии состоится 15 марта в 19.00 по тихоокеанскому времени США (02.00 16 марта мск). Как и в 2025 году, ведущим церемонии станет американский комик Конан О’Брайен.