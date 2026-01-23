Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лариса Гузеева показала свой самый неудачный образ

Актриса опубликовала в личном блоге образ, который считает неудачным
Лариса Гузеева / фото: соцсети
Лариса Гузеева / фото: соцсети

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала свой самый неудачный образ. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

66-летняя знаменитость продемонстрировала кадры, на которых предстала в синем наряде, украшенном пайетками и воротом из перьев. Также она уложила волосы в высокий пучок с короткой полукруглой челкой, нарастила ресницы и нанесла темно-синие тени на веки

«Хейтерам на радость: когда ни ракурс, ни свет, ни фильтры не в помощь. Самый неудачный образ за все время», — указала в подписи звезда.

Ранее Лариса Гузеева очаровала поклонников кадрами, снятыми 10 лет назад.