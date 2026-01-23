Ричмонд
Зои Кравиц считает Гарри Стайлзса своей родственной душой

Впервые пару заметили на прогулках в Лондоне и Риме в августе 2025 года
Зои Кравиц и Гарри Стайлс
Зои Кравиц и Гарри СтайлсИсточник: Соцсети

Зои Кравиц без ума от Гарри Стайлса. Актриса, по сообщению источника Page Six, рассказывала своим близким, что ее парень — «ее родственная душа».

Напомним, впервые пару заметили за поцелуями на прогулках в Лондоне и Риме в августе 2025 года.

«Знаменитостям так сложно ходить на свидания… Гарри не стал бы афишировать свои отношения с Зои, если бы между ними ничего не было», — отметил тогда инсайдер.

Звезды старались не привлекать к себе внимания общественности. В основном их видели гуляющими рука об руку в Бруклине, Лондоне и Риме. В сентябре инсайдеры заметили влюбленных за ужином в компании друзей в шикарном ресторане Cut Вольфганга Пака в отеле Four Seasons в центре Нью-Йорка.

Гарри ранее встречался с Тейлор Рассел, Оливией Уайлд, Кендалл Дженнер и подругой Кравиц, Тейлор Свифт. В марте 2023 года его застали за поцелуями с Эмили Ратаковски в Токио. Зои же была замужем за актером Карлом Глусманом с июня 2019 года по декабрь 2020 года, а затем некоторое время встречалась с Ченнингом Татумом.