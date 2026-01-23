Ричмонд
Звезда «Великолепного века» снялся для обложки российского глянца

Турецкий актер Бурак Озчивит появился на обложке российского глянца

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит снялся для обложки российского глянца. Знаменитый турецкий актер стал героем нового выпуска журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать». Главный редактор издания Алеко Надирян опубликовал фото артиста в своем Telegram-канале.

Бурак Озчивит / фото: соцсети
Бурак Озчивит / фото: соцсети

Артист неоднократно прилетал в Москву. В феврале 2025 года он стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов» в Государственном Кремлевском дворце. Актер признавался, что хочет приехать в Россию как турист. Он заявлял, что мечтает погулять со своей семьей по Москве или Санкт-Петербургу «хотя бы несколько дней».

Ранее жена Бурака Озчивита опубликовала фото со дня рождения их сына.