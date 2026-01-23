Звезда «Великолепного века» снялся для обложки российского глянца

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит снялся для обложки российского глянца. Знаменитый турецкий актер стал героем нового выпуска журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать». Главный редактор издания Алеко Надирян опубликовал фото артиста в своем Telegram-канале.
Артист неоднократно прилетал в Москву. В феврале 2025 года он стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов» в Государственном Кремлевском дворце. Актер признавался, что хочет приехать в Россию как турист. Он заявлял, что мечтает погулять со своей семьей по Москве или Санкт-Петербургу «хотя бы несколько дней».
Ранее жена Бурака Озчивита опубликовала фото со дня рождения их сына.