Напомним, в конце сентября 2025 года актриса объявила о расставании с мужем, Китом Урбаном, после 19 лет брака. Союз с музыкантом стал для нее вторым — ранее Кидман 11 лет была замужем за Томом Крузом, развод с которым произошел в 2001 году.