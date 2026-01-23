Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман после развода уехала с дочерями и сестрой в Антарктиду

Осенью 2025 года актриса объявила о расставании с Китом Урбаном после 19 лет брака
Николь Кидман (слева) с сестрой в Антарктиде, фото: соцсети
Николь Кидман (слева) с сестрой в Антарктиде, фото: соцсети

Николь Кидман отправилась в экстремальное путешествие — актриса выбрала Антарктиду. Компанию в этой поездке 58-летней звезде составили ее дочери — 17-летняя Сандэй и 15-летняя Фейт, а также 55-летняя сестра Антония.

Николь Кидман в Антарктиде, фото: соцсети
Николь Кидман в Антарктиде, фото: соцсети

Звезда сериала «Большая маленькая ложь» поделилась в личном блоге кадрами, сделанными во время отпуска. На снимках она позирует как одна, так и с родными — на фоне заснеженных пейзажей, гор и океана. Также актриса показала фото с милыми пингвинами и захватывающими видами Антарктиды.

Николь Кидман с дочерями в Антарктиде, фото: соцсети
Николь Кидман с дочерями в Антарктиде, фото: соцсети

«Спасибо за то, что отвезли меня на мой 7-й континент. Такое приключение бывает раз в жизни, когда ты с семьей и друзьями», — написала Кидман, комментируя свое путешествие.

Напомним, в конце сентября 2025 года актриса объявила о расставании с мужем, Китом Урбаном, после 19 лет брака. Союз с музыкантом стал для нее вторым — ранее Кидман 11 лет была замужем за Томом Крузом, развод с которым произошел в 2001 году.

Николь Кидман (справа) с подругой в Антарктиде, фото: соцсети
Николь Кидман (справа) с подругой в Антарктиде, фото: соцсети

По словам инсайдеров, причиной разрыва Николь и Урбана стали плотные рабочие графики и нехватка близости в отношениях. Музыканта раздражало, что актриса часто отсутствовала из-за съемок и гастролей.

В последнее время Кидман жила в своем лондонском особняке, где проходили съемки продолжения фильма «Практическая магия». По словам источников, актриса пыталась сохранить брак, но безуспешно.

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media.ru

«Она чувствует себя преданной. Она очень расстроена», — рассказал источник, близкий к звездной паре, изданию Page Six.

По слухам, после расставания с актрисой Урбан закрутил роман с 25-летней гитаристкой из своей группы. Позже появились разговоры о его отношениях с певицей Карли Скотт Коллинз, но артистка опровергла эти слухи.