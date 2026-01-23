В январе свой день рождения отпраздновал Джейсон Сигел — артист, чье появление на экране почти всегда гарантирует зрителям не только добрую порцию качественного юмора, но и домашний уют. Он обладает выдающимся комедийным талантом, не боясь предстать нелепым, уязвимым или даже чересчур откровенным. Его персонажи не только уморительные, но и жизненные. Конечно, большинство зрителей любят его в первую очередь за роль Маршалла Эриксона в культовом ситкоме «Как я встретил вашу маму». Однако этим его фильмография далеко не ограничивается.
«Как я встретил вашу маму»
Однозначно главная работа в карьере Сигела, благодаря которой он стал всемирно известным. На протяжении девяти сезонов он радовал нас образом Маршалла — верного друга и идеального мужа. Человека, который искренне верит в Лох-несское чудовище и отвешивает самые сильные пощечины. Его дуэт с Элисон Хэннигэн, сыгравшую Лили, и сейчас смотрится как наглядное пособие парочки мечты.
Эту знаковую роль Джейсон получил во многом благодаря своему прошлому опыту. Создатели шоу Картер Бейз и Крейг Томас были большими поклонниками другого проекта с его участием — недолговечного шоу «Хулиганы и ботаны». Интересно, что многие привычки героя актер привнес из собственной жизни — например, страсть к пению о самых обыденных делах или одержимость едой. Сериал многократно номинировался на «Эмми» и «Золотой глобус».
«Немножко беременна»
В середине нулевых Джадд Апатоу собрал настоящую комедийную банду, которая поставила производство комедий на поток. В «Немножко беременна» Сигел сыграл одного из бездельников-друзей главного героя в исполнении Сета Рогена. Его персонаж представляет собой классический тип, который наверняка не раз попадался вам в жизни. Он живет в большой компании приятелей, мечтает о запуске сомнительного сайта и постоянно попадает в нелепые ситуации. О его качествах лучше всяких слов скажет характерная бородка.
Вдобавок он сыграл еще и голого парня на землетрясении. Вообще нагота сопровождает Сигела всю карьеру. И речь не только про один из самых смешных эпизодов «Как я встретил вашу маму» под названием «Голый мужик» (там как раз он не оголялся). Картина стала хитом в прокате, собрав 219 миллионов долларов.
«В пролете»
Герой нашего материала не только актер, но и сценарист. Впервые он громко заявил о себе в этом качестве в ленте «В пролете». Сам же Джейсон и исполнил в ней главную роль. Сюжет завязан на горе-музыканте Питере Бреттере, который отправляется на Гавайи, чтобы забыть бывшую девушку (Кристен Белл).
В этот проект автор вложил очень много личного — позже он признавался, что основой стали его собственные болезненные расставания. Даже сцена, где герой оказывается полностью обнаженным в момент разрыва, — реальный эпизод из его жизни. И даже кукольный мюзикл «Дракула» не был выдумкой: Сигел действительно писал его в период депрессии. Опыт с тканевыми куклами настолько вдохновил актера, что позже он представил студии Disney свою концепцию возрождения «Маппетов», которая в итоге обернулась успешным полным метром.
«Люблю тебя, чувак»
Один из классических «бромансов» в комедии нулевых — «Люблю тебя, чувак». Это история дружбы, которой могло бы и не быть, если бы недовольно странные обстоятельства. Готовясь к свадьбе, Питер Клэйвен (Пол Радд) с ужасом понимает, что у него нет близких друзей-мужчин, чтобы кто-то мог стать шафером. В отчаянии он начинает искать друга, пока не натыкается на Сидни Файфа — свободолюбивого и эксцентричного инвестора.
Раскрепощенный и уверенный в себе парень берется обучить главного героя азам дружбы. Вдобавок он делится своими нестандартными взглядами на жизнь. В первую очередь этот персонаж подкупает своей непосредственностью: он живет в доме у океана, не стесняется говорить правду в лицо и всей душой ценит старую добрую рок-музыку. И он точно научит вас как быть собой.
«Немножко женаты»
В ромкоме «Немножко женаты» Сигел вновь объединился с режиссером Николасом Столлером и выступил соавтором сценария. Он играет Тома — талантливого повара, чья свадьба с Виолеттой (Эмили Блант) постоянно откладывается из-за жизненных обстоятельств.
Том жертвует своей карьерой и переезжает в заснеженный Мичиган вслед за невестой, которой там предложили работу. Пока его невеста стремительно поднимается вверх по карьерной лестнице, он, напротив, катится вниз. Его мечты о собственном ресторане рассеиваются, а сам он постепенно превращается в сурового провинциального охотника. Постоянные переносы помолвки становятся источником все больших ссор. Вдобавок еще родственники только и делают, что спрашивают, когда наконец молодые поженятся. В какой-то момент они и сами уже не уверены, произойдет это наконец или нет.
Лента и сегодня смотрится крайне актуально, поднимая вечный вопрос о балансе в отношениях. Можно ли совместить личные амбиции с любовью? Попытки героев удержать и то, и другое приводят к череде нелепых, но очень жизненных ситуаций.