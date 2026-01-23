Том жертвует своей карьерой и переезжает в заснеженный Мичиган вслед за невестой, которой там предложили работу. Пока его невеста стремительно поднимается вверх по карьерной лестнице, он, напротив, катится вниз. Его мечты о собственном ресторане рассеиваются, а сам он постепенно превращается в сурового провинциального охотника. Постоянные переносы помолвки становятся источником все больших ссор. Вдобавок еще родственники только и делают, что спрашивают, когда наконец молодые поженятся. В какой-то момент они и сами уже не уверены, произойдет это наконец или нет.