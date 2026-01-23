Молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась с его дочерью от Беллуччи

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя снялась с его дочерью от Моники Беллуччи. 29-летняя Нара Баптиста обняла 21-летнюю Деву Кассель. Модели сидели в кафе и смеялись, смотря в камеру. Избранница артиста поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с семейного отдыха. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
7 января 2025 года Баптиста родила сына от Касселя. Пара назвала мальчика Каэтано. Для модели он стал первым ребенком, а для актера — четвертым.
У Касселя двое детей от коллеги Моники Беллуччи: помимо Девы, у них подрастает 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных обвинений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает шестилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.
Ранее Венсан Кассель с годовалым сыном отдохнул на пляже.