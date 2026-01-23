Ричмонд
Кейт Хадсон опубликовала фото со своей знаменитой матерью

Актриса Кейт Хадсон показала фото со своей знаменитой матерью Голди Хоун

Актриса Кейт Хадсон опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со своей знаменитой матерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Голливудская звезда Голди Хоун пришла поздравить дочь с номинацией на «Оскар». Артистки позировали на камеру, обняв друг друга.

Голди Хоун и Кейт Хадсон / фото: соцсети
Голди Хоун и Кейт Хадсон / фото: соцсети

«Какое прекрасное утро», — отметила знаменитость.

Звезда исполнила главную роль в музыкальной драме «Песня-грусть». Она признавалась, что эта картина стала одной из самых значимых в ее карьере.

Актриса родилась в браке Голди Хоун и Билла Хадсона. Супруги были вместе с 1976 по 1982 год. У них также есть сын Оливер. С 1983 года Хоун состоит в отношениях с Куртом Расселом. У пары есть общий сын Уайатт, который родился в 1986 году.

Ранее Кейт Хадсон вышла на публику в кружевном платье с глубоким декольте.