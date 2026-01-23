Кейт Хадсон опубликовала фото со своей знаменитой матерью

Актриса родилась в браке Голди Хоун и Билла Хадсона. Супруги были вместе с 1976 по 1982 год. У них также есть сын Оливер. С 1983 года Хоун состоит в отношениях с Куртом Расселом. У пары есть общий сын Уайатт, который родился в 1986 году.