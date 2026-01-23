Людмила Поргина отреагировала на назначение Богомолова и. о. ректора МХАТа

«Я считаю, что Школа-студия МХАТ — это одно из лучших театральных заведений, которое передавало мастерство молодому поколению. И мне очень грустно, что теперь его возглавил Костя. Эта новость меня очень огорчила. Он просто имеет какие-то преимущества над другими людьми. Супруга у него влиятельная есть, и, по-моему, он продвигается за счет нее. Потому что из всего, что я смотрела у Богомолова, я не увидела ничего, представляющего интерес для зрителей. Еще и возглавляет два театра! Он с одним-то справиться не может», — поделилась Людмила Поргина.