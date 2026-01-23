Екатерина Климова накануне улетела отдыхать во Вьетнам. Компанию актрисе составил ее 17-летний сын Корней. Звезда сериала «По законам военного времени» показывает в соцсетях, как проходит их отпуск.
Многие поклонники интересуются, почему многодетная мама взяла на отдых только одного сына. Они спросили, как другие наследники отнеслись к этому.
«В большой семье свои законы. На первый взгляд может показаться странным, что в путешествие во Вьетнам мать едет только с одним ребенком. Но жизнь диктует свои правила. У каждого ребенка индивидуальное расписание», — начала свое объяснение Климова.
47-летняя актриса рассказала, что ее старшая дочь Елизавета Хорошилова работает и учится в магистратуре. Звезда подчеркнула, что 23-летняя девушка уже самостоятельная и живет отдельно от родителей. 19-летний Матвей Петренко сейчас сдает экзамены в Театральной школе Олега Табакова, а десятилетняя Белла занята в школе.
Климова напомнила, что Корней в этом году сдает ЕГЭ и сейчас активно готовится к экзаменам и поступлению. Она отметила, что во время новогодних каникул молодой человек занимался с педагогами и продолжал учиться, так как знаменитая мама из-за своего графика не могла раньше уехать в отпуск.
«Из-за моего графика мы не смогли уехать во время каникул, но мы не прогуливали, читали, занимались онлайн с педагогами и много говорили. И нам это было необходимо, для нас это нормально. Все с пониманием относятся, нет зависти или обиды. Все уже взрослые и готовы к компромиссу. Очевидно ведь, что не всегда бывает финансовая возможность поехать всем вместе», — заключила звезда.
Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. Елизавету она родила в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Матвей и Корней появились в союзе с Игорем Петренко. Их брак продлился почти десять лет. Беллу актриса родила в третьем браке с Гелой Месхи, с которым рассталась в 2019-м.