«Из-за моего графика мы не смогли уехать во время каникул, но мы не прогуливали, читали, занимались онлайн с педагогами и много говорили. И нам это было необходимо, для нас это нормально. Все с пониманием относятся, нет зависти или обиды. Все уже взрослые и готовы к компромиссу. Очевидно ведь, что не всегда бывает финансовая возможность поехать всем вместе», — заключила звезда.